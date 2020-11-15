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Два минизавода по переработке молока запустят в Удмуртии до конца года

13:40, 15 ноября, 2020
Ксения Чернова
Два минизавода по переработке молока запустят в Удмуртии до конца года
13:40, 15 ноября, 2020
Ксения Чернова
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#бизнес\n#сельское хозяйство\n#Сарапул\n#Игра\n#Удмуртия\n#АПК
Фото: pxhere.com
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Фермеры будут производить сыр из собственного сырья.

Ижевск. Удмуртия. Два минизавода по переработке молока запустят в Удмуртии до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

В 2019 году два фермера – Александр Корепанов из Игринского района и Наталья Усманова из Сарапульского района – получили гранты по направлению «Семейная ферма».

Александр Корепанов из деревни Мувыр планирует на своем минизаводе производить сыры, пастеризованное молоко, йогурты и другую продукцию из собственного сырья.

В планах Натальи Усмановой также производство сыров из собственного молочного сырья. Сарапульский фермер в домашних условиях освоила производство всей группы сыров «Паста Филата». К ним относятся итальянские «Моцарелла», «Качокавалло», «Проволоне», «Бурато», кавказские «Сулугуни», «Чечил» и другие.

Оба объекта планируется запустить в декабре.

13:40, 15 ноября, 2020
Ксения Чернова
1
0
#бизнес\n#сельское хозяйство\n#Сарапул\n#Игра\n#Удмуртия\n#АПК