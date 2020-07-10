В Удмуртии начнут сдавать леса в аренду под сбор ягод и грибов

Уже в 2020 году в одном из районов республики начнут заготовку березового гриба.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали осваивать новый вид использования лесов. Как сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики, речь идет о сборе ягод, грибов и лекарственных растений.

«До настоящего времени жители республики собирали ягоды, грибы и травы только в личных целях. Сейчас же, с целью развития предпринимательской деятельности, проведены первые аукционы в этой сфере», — отметили в сообщении.

В 2020 году в Балезинском районе республики начнут заготовку лекарственной чаги — березового гриба. Арендатор получит 43 тыс. га леса. Таким образом в бюджеты разных уровней ежегодно будут поступать более 3 млн рублей от этой деятельности в виде арендной платы.

Отметим, что на территории Удмуртии используется не более 5% от имеющихся древесных и пищевых лесных ресурсов. Как отмечают в ведомстве, наиболее перспективные направления бизнеса в этом плане — производства по переработке ягод, грибов и лекарственных растений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фермеры Удмуртии будут круглый год выращивать клубнику. Это позволит обеспечить население ягодами даже зимой.