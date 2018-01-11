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      Три предпринимателя из Удмуртии вышли в финал премии «Бизнес-успех»

      08:30, 11 января, 2018
      Анна Торхова
      08:30, 11 января, 2018
      Анна Торхова
      630
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#форум\n#конкурс\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#удмуртские предприниматели
      Фото: vk.com/bissuccess?null
      630
      0

      Из 2 тыс. бизнесменов со всей России только 24 попали в заключительный этап.

      Ижевск. Удмуртия. Три предпринимателя из Удмуртии вышли в финал национальной премии «Бизнес-успех». Всего в конкурсе участвовали 2 тыс. предпринимателей со всей страны, из которых только 24 попали в заключительный этап, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      За звание лучшего бизнесмена России от Удмуртии поборются: Игорь Мельников с проектом очков виртуальной реальности «Боксглас», руководитель сети парикмахерских «Прядки в порядке» Константин Сунцов, а также руководитель ижевской компании онлайн-продаж «Торуда» Фарид Гарипов. Напомним, осенью 2017 года они получили статус самых успешных предпринимателей республики и получили заветные награды – золотые домкраты.

      Отметим, в число финалистов регионального этапа вошли также два муниципалитета Удмуртии. Ижевск победил в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня», а  Завьяловский район одержал победу в номинации «Лучшая практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

      Завершающий этап всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»  пройдёт 6-7 февраля в Москве.

      08:30, 11 января, 2018
      Анна Торхова
      630
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#форум\n#конкурс\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#удмуртские предприниматели

       

       

       

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