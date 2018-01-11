Три предпринимателя из Удмуртии вышли в финал премии «Бизнес-успех»

Из 2 тыс. бизнесменов со всей России только 24 попали в заключительный этап.

Ижевск. Удмуртия. Три предпринимателя из Удмуртии вышли в финал национальной премии «Бизнес-успех». Всего в конкурсе участвовали 2 тыс. предпринимателей со всей страны, из которых только 24 попали в заключительный этап, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

За звание лучшего бизнесмена России от Удмуртии поборются: Игорь Мельников с проектом очков виртуальной реальности «Боксглас», руководитель сети парикмахерских «Прядки в порядке» Константин Сунцов, а также руководитель ижевской компании онлайн-продаж «Торуда» Фарид Гарипов. Напомним, осенью 2017 года они получили статус самых успешных предпринимателей республики и получили заветные награды – золотые домкраты.

Отметим, в число финалистов регионального этапа вошли также два муниципалитета Удмуртии. Ижевск победил в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня», а Завьяловский район одержал победу в номинации «Лучшая практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

Завершающий этап всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» пройдёт 6-7 февраля в Москве.