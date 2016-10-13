Из России с любовью
Сеть интернет-магазинов из Ижевска начинает покорять мировой рынок.
Фарид Гарипов
Генеральный директор
Toruda group
Toruda group
Ижевск. Удмуртия. Ижевская группа компаний «Торуда» начинает покорять мировой рынок. Генеральный директор Toruda group Фарид Гарипов рассказал корреспонденту «Сусанина» о принципах работы команды, развитии компании, планах на ближайшее будущее и открытии первого англоязычного сайта, где американцы смогут беспрепятственно покупать… самогонные аппараты.
Начнем с того, что «Торуда» – это десятки специализированных интернет-магазинов в России и за её пределами, работу которых удалось наладить всего за шесть-семь лет, развивая при этом несколько направлений внутри самой компании.
«Мы существуем для того, чтобы делать людей счастливее, помогая в приобретении интересных и уникальных товаров», - гласит слоган на главной странице сайта, объединяющего все интернет-магазины.
Начнем с того, что «Торуда» – это десятки специализированных интернет-магазинов в России и за её пределами, работу которых удалось наладить всего за шесть-семь лет, развивая при этом несколько направлений внутри самой компании.
«Мы существуем для того, чтобы делать людей счастливее, помогая в приобретении интересных и уникальных товаров», - гласит слоган на главной странице сайта, объединяющего все интернет-магазины.
Начало начал
Компания «Торуда» существует на рынке с 1995 года. Удаленной торговлей группа единомышленников начала заниматься спустя 15 лет – в 2010 году.
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Именно тогда мы получили свои первые иногородние заказы, у нас появились продажи на дальние расстояния, причем это были не только Татарстан и Пермский край, а действительно отдаленные уголки нашей страны. Ранее мы продавали только офисную мебель и только в Удмуртии и соседних регионах, наша деятельность на тот момент отличалась от нынешней.
Открыв для себя дистанционную торговлю и разобравшись во всех нюансах, 8 человек, работавшие на тот момент в «Торуде», принимают решение масштабировать свою деятельность на всю страну.
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Затем, набравшись опыта, мы пошли в незнакомые для себя сегменты - продажи бытовой и мягкой мебели. Казалось бы, они чем-то похожи, но на деле оказалось не так - это совсем разная деятельность: совершенно другие клиенты и товары. Тогда у нас появляются наши интернет-магазины – «500 диванов», «Дом. Дача. Интерьер». Со временем их количество увеличивается, и на данный момент мы имеем 50 таких сайтов, последний из которых англоязычный для жителей Соединенных Штатов Америки.
Англоязычный сайт, наверное, один из самых экзотичных в списке тех, что уже создавала команда. Он появился с целью отправлять товары лучших производителей самогонных аппаратов и дубовых бочек за океан.
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За 7 лет нам удалось открыть 50 интернет-магазинов, а основной приток мы получили в последние полтора-два года, причем раньше процент успешных проектов был значительно ниже. Буквально пару лет назад мы нашли успешные для себя формулы.
Через годы, через расстояния
Сейчас в «Торуде» работает 75 человек. Просторный офис компании располагается на двух этажах в самом центре города. Именно здесь строятся и воплощаются в жизнь амбициозные планы, в том числе и по увеличению прибыли в два раза ежегодно.
Как уже говорилось ранее, это 50 интернет-магазинов, успешно продающих различные товары по всей стране и за ее пределы. В список, к примеру, входят солнечные батареи, электрокамины, гироскутеры, детские площадки, велосипеды, сейфы и даже луки с арбалетами.
Компания имеет два транспортных филиала за пределами республики – в Москве и Екатеринбурге. Это места, где сконцентрирована основная масса поставщиков, располагающихся вне нашего региона.
Компания имеет два транспортных филиала за пределами республики – в Москве и Екатеринбурге. Это места, где сконцентрирована основная масса поставщиков, располагающихся вне нашего региона.
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За время своей деятельности мы успели поучаствовать в оснащении Олимпиады 2014 года, поработали на сочинских объектах - поставили туда очень много офисной и гостиничной мебели. В списке наших клиентов - Дальневосточное морское пароходство, Первый канал, космодром «Восточный», объекты, которые возводятся под Чемпионат Мира по футболу 2018 года. Космодром «Восточный», кстати, у нас продолжает активно закупать различные товары.
По его словам, таких успехов команде удалось добиться благодаря отлаженной работе сразу по нескольким направлениям. Причем в некоторых из них Toruda group является одними из лучших на территории Российской Федерации.
Четыре кита дистанционной торговли
Как рассказывает Фарид Гарипов, их деятельность основывается на четырех основных китах дистанционной торговли.
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Первое – мы должны понимать, откуда берутся наши клиенты: как они нас или мы их находим. Второе – это ассортимент. Нужно знать, какой товар предложить, как грамотно его показать и раскрыть все пользовательские характеристики. Третье – работа с удаленным клиентом. В каждом городе мы должны быть местной компанией, несмотря на то, что находимся за несколько тысяч километров до человека. Четвертый этап – логистика. Как провезти быстро? Как не разбить при этом? Как сделать так, чтобы клиент платил деньги наличными при получении? Как деньги дойдут до нас? Только тогда, когда мы поняли, что в каждом из этих четырёх направлений мы – профессионалы с большой буквы, – мы вышли за наши мебельные рамки и начали создавать другие интернет-магазины.
Всю эту работу обеспечивают несколько отделов, причем клиентов компания привлекает одним-единственным способом – белой поисковой оптимизацией.
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Есть баннерная реклама, соцсети, партнерские сети, mail-рассылки, смс-рассылки, билборды – мы этим ничем не пользуемся, в том числе и контекстной рекламой. Мы используем один-единственный способ – поисковую оптимизацию, причем исключительно белую. Бывает черная и серая, но зачем? Суть ее проста – делайте сайты для людей и вам за это воздастся. Сайт должен быть максимально релевантным запросу, то есть максимально соответствовать ему. Пользователь должен увидеть то, что хочет. Сайт должен быть нужным, полезным, информативным с уникальным контентом.
Есть компании, которые специализируются только на этом (на поисковой оптимизациии), но мы обладаем их же уровнем компетенции, но умеем еще много чего другого. Это как раз три другие кита.
Есть компании, которые специализируются только на этом (на поисковой оптимизациии), но мы обладаем их же уровнем компетенции, но умеем еще много чего другого. Это как раз три другие кита.
Фарид Гарипов не скрывает гордости за своих сотрудников. Сейчас Toruda находится на острие поисковой оптимизации.
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Причем эта наука динамичная, постоянно развивающаяся, с новыми условиями. Мы держим руку на пульсе и мы в курсе всех трендов. Мы одни из лучших в стране по поисковой оптимизации.
С появлением большого количества интернет-магазинов компания расширяет и свой штат сотрудников.
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Сейчас нам не хватает людей. На данный момент мы имеем 40% (!) пропущенных вызовов. Больше менеджеры физически не успевают снять трубку. Это катастрофа. Нас это не устраивает. Мы хотим до 3-5% сократить этот показатель.
Команда, без которой нам не жить
Судя по тому, какое количество магазинов имеет под своим крылом «Торуда», заскучать в коллективе не получится. Эту мысль подтверждает и руководитель. По его словам, смена направлений всегда положительно влияет на его сотрудников.
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К примеру, в отделе копирайтинга работа над интернет-магазином занимает от трех до десяти дней. Сначала ты пишешь про кровати, после про дубовые бочки, им на смену приходят нефтяные задвижки. И везде нужно подковаться, чтобы написать качественную статью. За счет смены этих направлений получается хороший эффект.
Похожим образом смена деятельности влияет и на отделы, которые занимаются подбором ассортимента, ценообразованием, логистикой, поисковой оптимизацией.
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Поскольку мы постоянно развиваемся, появляются новые отделы, случается, что отделы дробятся и люди начинают заниматься чем-то новым. Бывает так, что молодой специалист буквально через 4-5 месяцев становится начальником отдела численностью 12 человек. Отмечу, что людей на руководящие позиции мы берем только из своих специалистов. Самые светлые головы, пробивные, способные, ответственные обязательно находят себе применение. Мы всегда находим компромиссы как сделать так, чтобы и компании было выгодно, и сотрудникам было интересно.
По его словам, представители компании посещают и различные выставки российского или международного масштаба. В ходе этих мероприятий команда ищет новые для себя направления работы и развивает старые.
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Мы с коллегами ежегодно посещаем более 30 всероссийских и международных выставок. Именно с той целью – найти что-нибудь эдакое, что всем надо, но нигде нет. Затем анализируем всех производителей, оцениваем интерес и востребованность товарной группы: легко ли купить товар в розницу или, наоборот, невозможно.
Благодаря выставкам компания не раз работала на опережение. Так было, к примеру, с гироскутерами, которые в последнее время набрали огромную популярность у молодежи.
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Да, мы не раз работали на опережение. Приезжаешь на выставку – видишь товар и понимаешь, что он будет продаваться. В октябре 2016 запросов «гироскутер» (в яндексе) было в 3 раза больше, чем в мае того же года, несмотря на окончание сезона. Мы эту реакцию увидели. Поняли, что в следующем году запросов будет еще в 10 раз больше, поэтому создали специализированный магазин, чтобы к весне он встал на первые места, и наша ложечка к обеду пришлась.
Результат налицо
Сейчас Toruda group может похвастаться 90% успешных проектов, причем за несколько лет работы с интернет-магазинами компания не боялась отказываться от менее успешных проектов, которые, на первый взгляд, должны были «выстрелить».
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Например, «500 диванов». В этом случае мы делали ставку на уникальность. Вложили много миллионов в разработку, стали в 2013 году первыми в мире у кого была онлайн-примерка ткани на диван. Почти год работали над проектом и думали, что заказы сейчас «полетят», но в итоге это не сработало. Да, конечно, клиенты были, однако планируемой выручки мы не получили. Но все познается на ошибках, а если ты первопроходец, то познается на своих ошибках. Сейчас мы уже понимаем, что больше любят наши покупатели.
Прямо сейчас я могу сказать, что доволен результатом. Мы все намеченное выполнили. Конечно, хотелось бы увеличивать оборот компании вдвое каждый год. До сих пор нам этого не удавалось. В мае этого года мы сделали отсечку, к следующему маю, я думаю, мы надвое умножимся. Получится - вот тогда «Ура! - мы это сделали», значит, в мае 2019 года должно быть еще в два раза больше. Если же получится только в 1,5-1,7 раза – проведем работу над ошибками и будем дальше стремиться к цифре 2 ежегодно.
Прямо сейчас я могу сказать, что доволен результатом. Мы все намеченное выполнили. Конечно, хотелось бы увеличивать оборот компании вдвое каждый год. До сих пор нам этого не удавалось. В мае этого года мы сделали отсечку, к следующему маю, я думаю, мы надвое умножимся. Получится - вот тогда «Ура! - мы это сделали», значит, в мае 2019 года должно быть еще в два раза больше. Если же получится только в 1,5-1,7 раза – проведем работу над ошибками и будем дальше стремиться к цифре 2 ежегодно.
Добро пожаловать
В Toruda group всегда рады новым сотрудникам, однако персонал в компании подбирают с особым пристрастием.
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Человек должен знать, чего он хочет, и знать, куда он пришел. К сожалению, у основной массы соискателей такого понимания нет. Наш первый вопрос - были ли вы на сайте компании? Чаще всего мы получаем отрицательный ответ. В таком случае – «Спасибо и до свидания.
Второй критерий, на который обращают внимание в «Торуде», - общие способности.
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Объем оперативной памяти, уровень пользования ПК, скоропечатание и так далее. Если с этим все хорошо - тогда мы переходим к профессиональным качествам. Сначала обсуждаем какие-то базовые вопросы, а затем переходим к профессиональным.