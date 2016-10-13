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Например, «500 диванов». В этом случае мы делали ставку на уникальность. Вложили много миллионов в разработку, стали в 2013 году первыми в мире у кого была онлайн-примерка ткани на диван. Почти год работали над проектом и думали, что заказы сейчас «полетят», но в итоге это не сработало. Да, конечно, клиенты были, однако планируемой выручки мы не получили. Но все познается на ошибках, а если ты первопроходец, то познается на своих ошибках. Сейчас мы уже понимаем, что больше любят наши покупатели.



Прямо сейчас я могу сказать, что доволен результатом. Мы все намеченное выполнили. Конечно, хотелось бы увеличивать оборот компании вдвое каждый год. До сих пор нам этого не удавалось. В мае этого года мы сделали отсечку, к следующему маю, я думаю, мы надвое умножимся. Получится - вот тогда «Ура! - мы это сделали», значит, в мае 2019 года должно быть еще в два раза больше. Если же получится только в 1,5-1,7 раза – проведем работу над ошибками и будем дальше стремиться к цифре 2 ежегодно.

