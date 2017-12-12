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      Очки виртуальной реальности из дерева и картона ижевской компании получили сертификацию Google CardBoard

      17:30, 12 декабря, 2017
      Алексей Мокрушин
      17:30, 12 декабря, 2017
      Алексей Мокрушин
      222
      0
      #Удмуртия\n#Google\n#информационные технологии
      222
      0

      Об этом сообщила исполнительный директор компании в соцсетях.

      Ижевск. Удмуртия. Компания «Боксгласс» (Boxglass) из Ижевска получила сертификат по программе Works with Google Cardboard для своих очков виртуальной реальности из картона и дерева.

      Как сообщила исполнительный директор Татьяна Калашникова, они шли к этому 2 года, постоянно совершенствуя качество своих очков. Ижевская компания единственная, кто получил такой сертификат в России.

      Google Cardboard - это платформа виртуальной реальности на базе специальных недорогих очков (изначально из картона), в которые вставляется смартфон cо специальным программным обеспечением. Оно делит изображение на экране на 2 стереоизображения, которое с помощью специальных фокальных линз создает эффект присутствия.

      Программа сертификации Works with Google Cardboard (WWGC) была запущена в 2015 году и была призвана сделать так, чтобы очки виртуальной реальности, производимые другими компаниями на основе технологии Google CardBoard, были максимально совместимы с программным обеспечением платформы и удобны в использовании.

      В 2016 году на конференции Google I/O была презентована улучшенная версия платформы виртуальной реальности Google Daydream.

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      17:30, 12 декабря, 2017
      Алексей Мокрушин
      222
      0
      #Удмуртия\n#Google\n#информационные технологии

       

       

       

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