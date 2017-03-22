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      Удмуртия заняла 8 место в Приволжье по объемам выпуска агропромышленной продукции в 2016 году

      15:46, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      15:46, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      147
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#АПК
      Фото: pixabay.com
      147
      0

      Регион произвел товары на 69,7 млрд рублей, что на 2,4 млрд больше по сравнению с 2015 годом.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам 2016 года заняла 8 место в Приволжском федеральном округе по объему сельскохозяйственной продукции. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, агропромышленный комплекс произвел товары на 69,7 млрд рублей, что на 2,4 млрд больше по сравнению с 2015 годом.

      Объем сельскохозяйственной и фермерской продукции в сопоставимых ценах превысил 34,5 млрд рублей.

      Чистая прибыль сельхозорганизаций превысила 3 млрд рублей, по сравнению с 2015 годом она

      Сейчас республика готовится к весенне-полевым работам. В этом году в посевной кампании задействуют около 6 тыс. тракторов, более 2 тыс. сеялок и посевных комплексов, около 2 тыс. культиваторов и другая техника. На сегодняшний день их готовность составляет примерно 85%.

      Добавим, что в 2015 году в отрасль также привлечено 3,7 млрд рублей инвестиций.

      «В настоящее время организациями АПК планируются к реализации 73 инвестпроекта на сумму более 95 млрд рублей. В прошлом году один из интересных проектов – проект по развитию овощеводства закрытого грунта «Агропарк» в Завьяловском районе - вошёл в эксплуатационную стадию. Уже выращен первый урожай огурцов», - говорится в сообщении пресс-центра.

      Напомним, что на коллегии агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики рассказали о возможности появления агроиндустриального кластера. 

      15:46, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      147
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#АПК
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