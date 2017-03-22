Удмуртия заняла 8 место в Приволжье по объемам выпуска агропромышленной продукции в 2016 году

Регион произвел товары на 69,7 млрд рублей, что на 2,4 млрд больше по сравнению с 2015 годом.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам 2016 года заняла 8 место в Приволжском федеральном округе по объему сельскохозяйственной продукции. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, агропромышленный комплекс произвел товары на 69,7 млрд рублей, что на 2,4 млрд больше по сравнению с 2015 годом.

Объем сельскохозяйственной и фермерской продукции в сопоставимых ценах превысил 34,5 млрд рублей.

Чистая прибыль сельхозорганизаций превысила 3 млрд рублей, по сравнению с 2015 годом она

Сейчас республика готовится к весенне-полевым работам. В этом году в посевной кампании задействуют около 6 тыс. тракторов, более 2 тыс. сеялок и посевных комплексов, около 2 тыс. культиваторов и другая техника. На сегодняшний день их готовность составляет примерно 85%.

Добавим, что в 2015 году в отрасль также привлечено 3,7 млрд рублей инвестиций.

«В настоящее время организациями АПК планируются к реализации 73 инвестпроекта на сумму более 95 млрд рублей. В прошлом году один из интересных проектов – проект по развитию овощеводства закрытого грунта «Агропарк» в Завьяловском районе - вошёл в эксплуатационную стадию. Уже выращен первый урожай огурцов», - говорится в сообщении пресс-центра.

Напомним, что на коллегии агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики рассказали о возможности появления агроиндустриального кластера.