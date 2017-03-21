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      В Удмуртии могут появиться два новых кластера

      12:56, 21 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      12:56, 21 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      156
      0
      #инвестиции\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#туристический кластер
      Фото: pixabay.com
      156
      0

      Планируется создать лесопромышленный и агроиндустриальный кластеры.

      Ижевск. Удмуртия. Лесопромышленный и агроиндустриальный кластеры могут появиться в Удмуртии. Об этом на коллегии агентства инвестразвития во вторник, 21 марта рассказал руководитель «Центра инвестиционного развития Удмуртской Республики» Роман Вахитов.

      «На данный момент у нас есть предпосылки для создания ещё двух кластеров: лесопромышленного кластера и агроиндустриального», - сказал Вахитов.

      Сегодня в Удмуртии функционирует 3 кластера: машиностроительный (59 участников), туристически-рекреационный - Камский берег (32 участника), промышленный (14 участников).

      12:56, 21 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      156
      0
      #инвестиции\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#туристический кластер
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