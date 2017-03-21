В Удмуртии могут появиться два новых кластера

Планируется создать лесопромышленный и агроиндустриальный кластеры.

Ижевск. Удмуртия. Лесопромышленный и агроиндустриальный кластеры могут появиться в Удмуртии. Об этом на коллегии агентства инвестразвития во вторник, 21 марта рассказал руководитель «Центра инвестиционного развития Удмуртской Республики» Роман Вахитов.

«На данный момент у нас есть предпосылки для создания ещё двух кластеров: лесопромышленного кластера и агроиндустриального», - сказал Вахитов.

Сегодня в Удмуртии функционирует 3 кластера: машиностроительный (59 участников), туристически-рекреационный - Камский берег (32 участника), промышленный (14 участников).