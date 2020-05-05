Система распознавания лиц Vision заработала в цифровом архиве проекта «Лица Победы».

Москва. Нейросеть поможет россиянам найти родственников среди неизвестных солдат. Life.ru отмечает, что программа анализирует фотографии даже очень низкого качества.

Система распознавания лиц Vision заработала в цифровом архиве проекта «Лица Победы». Она сможет найти одних и тех же людей среди всех загруженных ранее снимков и даст возможность родственникам ветеранов отыскать фотографии с ними.

К проекту подключится народное движение «Бессмертный полк», которое передаст собранные фотографии военных лет «Лицам Победы».

На сайте проекта также загружаются фотографии участников войны, чьи имена владельцы снимков не знают. Их в своём архиве хранит «Бессмертный полк». Благодаря нейросети россияне смогут найти среди неизвестных солдат своих родственников.