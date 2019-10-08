Актриса поехала домой.
Москва. Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, и она поехала домой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на kp.ru.
«Анастасия отправилась домой в субботу», — рассказал источник издания.
По его словам, врачи должны были отпустить актрису в понедельник, 7 октября, однако ее выписали раньше, чтобы не привлекать внимание СМИ.
Представители Заворотнюк отказались комментировать ситуацию.
Напомним, 13 сентября стало известно, что Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. В Москве врачи ввели актрису в медикаментозную кому.