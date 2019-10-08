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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

14:48, 08 октября, 2019
Дарья Снидкова
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
14:48, 08 октября, 2019
Дарья Снидкова
273
0
#здоровье\n#артисты\n#Россия.
Фото: КП
273
0

Актриса поехала домой.

Москва. Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, и она поехала домой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на kp.ru.

«Анастасия отправилась домой в субботу», — рассказал источник издания.

По его словам, врачи должны были отпустить актрису в понедельник, 7 октября, однако ее выписали раньше, чтобы не привлекать внимание СМИ.

Представители Заворотнюк отказались комментировать ситуацию.

Напомним, 13 сентября стало известно, что Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. В Москве врачи ввели актрису в медикаментозную кому.  

14:48, 08 октября, 2019
Дарья Снидкова
273
0
#здоровье\n#артисты\n#Россия.

 

 

 


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