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Спустя четыре года в Удмуртии проведут международный фестиваль циркового искусства

10:40, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спустя четыре года в Удмуртии проведут международный фестиваль циркового искусства
10:40, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
369
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цирк\n#фестиваль\n#артисты
Источник фото: ИА «Сусанин»
369
0

Он состоится в марте 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. Весной 2025 года в Удмуртии проведут 14-й международный фестиваль циркового искусства (0+). Об этом сообщает пресс-служба Государственного цирка Удмуртии. 

Фестиваль пройдет с 6 по 9 марта. В Ижевске соберутся 150 артистов из 12 стран. Зрителям обещают невероятные номера и разнообразные жанры. 

Напомним, что последний раз фестиваль проходил в марте 2020 года. В 2021 и 2022 годах его отменили из-за пандемии. А в 2023 году власти Удмуртии решили не проводить фестиваль из-за трудностей с въездом иностранцев в Россию. В 2024 году мероприятие также не состоялось.  

10:40, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
369
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цирк\n#фестиваль\n#артисты