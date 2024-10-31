Спустя четыре года в Удмуртии проведут международный фестиваль циркового искусства

Ижевск. Удмуртия. Весной 2025 года в Удмуртии проведут 14-й международный фестиваль циркового искусства (0+). Об этом сообщает пресс-служба Государственного цирка Удмуртии.

Фестиваль пройдет с 6 по 9 марта. В Ижевске соберутся 150 артистов из 12 стран. Зрителям обещают невероятные номера и разнообразные жанры.

Напомним, что последний раз фестиваль проходил в марте 2020 года. В 2021 и 2022 годах его отменили из-за пандемии. А в 2023 году власти Удмуртии решили не проводить фестиваль из-за трудностей с въездом иностранцев в Россию. В 2024 году мероприятие также не состоялось.