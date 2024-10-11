Стивен Сигал не исключил, что отправится на СВО

Москва. Известный актер и мастер боевых единоборств Стивен Сигал готов воевать на стороне России в специальной военной операции. Об этом он написал в письме Владимиру Путину на следующий день после начала СВО, пишет ИА «Регнум».

Агентство ссылается на показанный ВГТРК документальный фильм «Во имя справедливости» с участием Сигала. По словам артиста, в своем послании российскому президенту он написал, что готов сражаться и умереть за Владимира Путина.

Напомним, на днях бывший голливудский актер побывал в ДНР и проинспектировал содержание украинских военнопленных в Еленовке, ответив на их вопросы. Также в настоящее время он снимает фильм о событиях в Донбассе.

В 2016 году Стивен Сигал принял российское гражданство, а 2 года спустя был назначен специальным представителем российского МИД по гуманитарным связям России и США. В марте 2024 года артист посетил пострадавших при теракте в выставочном центре «Крокус». В мае президент России Владимир Путин вручил Стивену Сигалу орден Дружбы.