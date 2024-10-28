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Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в краже песни из советского фильма

12:21, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в краже песни из советского фильма
12:21, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
345
0
#культура\n#музыка\n#фильмы\n#артисты\n#СССР\n#Россия\n#США\n#авторское право\n#плагиат
Источник фото: скриншот фильма «Про Красную Шапочку»
345
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По мнению артистки, певица позаимствовала мелодию из картины с ее звездной ролью.

Москва. Мелодия новой песни «Disease» Леди Гаги похищена из советского фильма «Про Красную Шапочку». Об этом заявила российская актриса Яна Поплавская, пишет Газета.ру.

«Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки — в сети заметили сходство между новым синглом Гаги «Disease» и «Песенкой Красной Шапочки» из советского фильма», — приводит издание цитату из телеграм-канала Поплавской. Артистка выложила фрагменты из обоих произведений. Многие комментаторы согласились с их сходством и даже отметили, что «оригинал лучше копии».

Двухсерийный фильм «Про Красную Шапочку» вышел на советские телеэкраны в 1977 году. Песни к нему написал Алексей Рыбников на стихи Юлия Кима. Роль главной героини исполнила 10-летняя на момент съемок Яна Поплавская. «Песня Красной Шапочки» в фильме звучит в закадровом исполнении Ольги Рождественской.

Леди Гага выпустила свой новый сингл «Disease» («Болезнь») 25 октября 2024 года, он должен стать частью ее седьмого студийного альбома.

12:21, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
345
0
#культура\n#музыка\n#фильмы\n#артисты\n#СССР\n#Россия\n#США\n#авторское право\n#плагиат