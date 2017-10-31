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      Штраф для водителей, не пропускающих пешеходов, вырос на тысячу рублей

      11:55, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:55, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      93
      0
      #Владимир Путин\n#штрафы\n#ПДД\n#закон\n#пешеходный переход\n#пешеходы\n#велосипедисты
      Фото: pixabay.com
      93
      0

      Закон об этом подписал Владимир Путин.  

      Москва. Верхнюю планку штрафа за непропуск пешеходов и велосипедистов на «зебре» подняли до 2500 рублей. Закон об этом подписал Президент России, он опубликован 30 октября на официальном портале правовой информации

      Документ вносит поправки в КоАП, согласно которым штраф в размере за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения составляет теперь от 1500 до 2500 рублей.

      Ранее за данное нарушение наказывали на полторы тысячи, и эта сумма была фиксированной. Отмечается, что закон был принят Госдумой 11 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.

      11:55, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      93
      0
      #Владимир Путин\n#штрафы\n#ПДД\n#закон\n#пешеходный переход\n#пешеходы\n#велосипедисты

       

       

       

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