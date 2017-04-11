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      Министра культуры Красноярского края оштрафовали из-за видео в «Инстаграме»

      16:10, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:10, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      342
      0
      #ПДД\n#автомобилисты\n#чиновники\n#нарушение правил\n#автомобиль
      Фото: instagram.com/mironenko_the_one/
      342
      0

      Чиновница и ее пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

      Красноярский край. Министра культуры Красноярского края Елену Мироненко оштрафовали за нарушение ПДД, выявленное в видео, которое она опубликовала в «Инстаграме». Ролик показывает, как чиновница и скрипач Вадим Репин едут на заднем сиденье машины непристегнутыми, сообщает «Лайф».

      Один из жителей региона отправил сообщение в ГИБДД. В результате проверки водителя оштрафовали на одну тысячу рублей, а чиновницу – на 500 рублей.

      «Рада, что так внимательно следите за моей жизнью и готовы тратить своё личное время на заявления в ГИБДД — это бесценно! Вадиму Репину, легендарному мировому музыканту, тоже передам Ваш привет и величайшую обеспокоенность от гостеприимных и добрых красноярцев!» - прокомментировала случившееся Мироненко.

      #ВадимРепин #КультураКрасноярья #Россия #музыка

      111 Likes, 5 Comments - Elena Mironenko (@mironenko_the_one) on Instagram: "#ВадимРепин #КультураКрасноярья #Россия #музыка"

      16:10, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      342
      0
      #ПДД\n#автомобилисты\n#чиновники\n#нарушение правил\n#автомобиль
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