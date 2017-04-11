Министра культуры Красноярского края оштрафовали из-за видео в «Инстаграме»

Чиновница и ее пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Красноярский край. Министра культуры Красноярского края Елену Мироненко оштрафовали за нарушение ПДД, выявленное в видео, которое она опубликовала в «Инстаграме». Ролик показывает, как чиновница и скрипач Вадим Репин едут на заднем сиденье машины непристегнутыми, сообщает «Лайф».

Один из жителей региона отправил сообщение в ГИБДД. В результате проверки водителя оштрафовали на одну тысячу рублей, а чиновницу – на 500 рублей.

«Рада, что так внимательно следите за моей жизнью и готовы тратить своё личное время на заявления в ГИБДД — это бесценно! Вадиму Репину, легендарному мировому музыканту, тоже передам Ваш привет и величайшую обеспокоенность от гостеприимных и добрых красноярцев!» - прокомментировала случившееся Мироненко.