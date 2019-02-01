В России предложили оценивать работу губернаторов по уровню оплаты услуг ЖКХ

Поправки коснутся бюджетных организаций, МУПов и ГУПов.

Москва. Оценивать эффективность работы глав регионов России планируют по оплате услуг ЖКХ бюджетными организациями, МУПами и ГУПами. Такие поправки предложило ввести министерство экономического развития, пишут «Известия».

Законопроект направили в правительство.

Поправки коснутся бюджетных организаций, подведомственных региональным и муниципальным образованиям: школ, больниц, детских садов и других.

На сегодняшний день общий объем задолженности в ЖКХ оценивается в 1,3 трлн рублей. Треть приходится на муниципальные бюджетные учреждения, что зачастую связано с недостатком финансирования, уверена исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Поэтому при оценке работы губернатора следует учесть предпринимаемые им меры.

В частности, работа главы региона будет признана успешной в случае оплаты местными бюджетными организациями счетов за энергоресурсы.