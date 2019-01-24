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Подозреваемый в охоте на медведя пермский чиновник подал в отставку

12:01, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
12:01, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
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#Пермский край\n#охота\n#отставка\n#чиновники\n#медведь
Фото: ИА "Местное время"
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Пока Василий Утробин находится на больничном.

Юскеевское. Пермский край. Глава Юксеевского сельского поселения Пермского края Василий Утробин подал в отставку. Чиновника подозревают в зимней охоте на медведя и добыче рысей без лицензии, пишут RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала агентству замлавы поселения Алевтина Минина, в настоящий момент Утробин находится на больничном, поэтому его заявление еще не рассматривали.

Напомним, ранее в сети опубликовали фотографии, где глава позирует на фоне убитых животных. На одном из фото Утробин сидит верхом на мертвом медведе, а на другом – рядом с берлогой. Пользователи решили, что охотники незаконно застрелили спящее животное.

РЕН-ТВ дозвонились до руководителя села.

«Это не в берлоге было, этого медведя собаки с вечера гоняли. Да, подняли они его, скорее всего, из берлоги, но мы-то не знали», — рассказал он.

Известно, что на охоту Утробин пошел вместе с топ-менеджером крупной энергетической компании.

Следователи начали доследственную проверку. На контроль ситуацию взяли в местном Минприроды.

Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области. Там под подозрение попал губернатор Сергей Левченко.  

12:01, 24 января, 2019
Дарья Снидкова
75
0
#Пермский край\n#охота\n#отставка\n#чиновники\n#медведь

 

 

 


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