Подозреваемый в охоте на медведя пермский чиновник подал в отставку

Пока Василий Утробин находится на больничном.

Юскеевское. Пермский край. Глава Юксеевского сельского поселения Пермского края Василий Утробин подал в отставку. Чиновника подозревают в зимней охоте на медведя и добыче рысей без лицензии, пишут RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала агентству замлавы поселения Алевтина Минина, в настоящий момент Утробин находится на больничном, поэтому его заявление еще не рассматривали.

Напомним, ранее в сети опубликовали фотографии, где глава позирует на фоне убитых животных. На одном из фото Утробин сидит верхом на мертвом медведе, а на другом – рядом с берлогой. Пользователи решили, что охотники незаконно застрелили спящее животное.

РЕН-ТВ дозвонились до руководителя села.

«Это не в берлоге было, этого медведя собаки с вечера гоняли. Да, подняли они его, скорее всего, из берлоги, но мы-то не знали», — рассказал он.

Известно, что на охоту Утробин пошел вместе с топ-менеджером крупной энергетической компании.

Следователи начали доследственную проверку. На контроль ситуацию взяли в местном Минприроды.

Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области. Там под подозрение попал губернатор Сергей Левченко.