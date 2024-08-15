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Под контроль российских военных перешла Ивановка в ДНР

15:11, 15 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Под контроль российских военных перешла Ивановка в ДНР
15:11, 15 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
39
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Село находится в Волновахском районе.

Ивановка. ДНР. Вооруженные силы Украины оставили Ивановку Донецкой Народной Республики. Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Центр», передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Ивановка находится к западу от города Волноваха в ДНР, входит в Волновахский район республики.

Ранее, 12 августа, российские военные освободили село Лисичное в Покровском районе ДНР. А на минувшей неделе под контроль ВС РФ на донецком направлении перешли населенные пункты Тимофеевка и Веселое.

15:11, 15 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО