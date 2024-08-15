Под контроль российских военных перешла Ивановка в ДНР

Ивановка. ДНР. Вооруженные силы Украины оставили Ивановку Донецкой Народной Республики. Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Центр», передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Ивановка находится к западу от города Волноваха в ДНР, входит в Волновахский район республики.

Ранее, 12 августа, российские военные освободили село Лисичное в Покровском районе ДНР. А на минувшей неделе под контроль ВС РФ на донецком направлении перешли населенные пункты Тимофеевка и Веселое.