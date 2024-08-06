Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Под контроль российской армии перешла Тимофеевка в ДНР

15:34, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Под контроль российской армии перешла Тимофеевка в ДНР
15:34, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/mil
45
0

Населенный пункт находится на Покровском направлении.

Тимофеевка. ДНР. Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике освободили российские военные. Подразделения группировки «Центр» выбили противника из села Тимофеевка, передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что в результате наши бойцы заняли более выгодные рубежи.

Кроме того, группировка «Центр» нанесла поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны. Были отражены три контратаки украинских штурмовых групп. Противник потерял на данном направлении до 355 человек личного состава.

Кстати, Тимофеевка расположена на Покровском направлении, недалеко от сел Прогресс, Волчье, Евгенова и Новоселовка Первая, которые были освобождены на минувшей неделе.

15:34, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО