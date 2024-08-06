Тимофеевка. ДНР. Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике освободили российские военные. Подразделения группировки «Центр» выбили противника из села Тимофеевка, передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что в результате наши бойцы заняли более выгодные рубежи.

Кроме того, группировка «Центр» нанесла поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны. Были отражены три контратаки украинских штурмовых групп. Противник потерял на данном направлении до 355 человек личного состава.

Кстати, Тимофеевка расположена на Покровском направлении, недалеко от сел Прогресс, Волчье, Евгенова и Новоселовка Первая, которые были освобождены на минувшей неделе.