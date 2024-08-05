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Подразделения 3 бригад ВСУ попали в окружение возле Желанного в ДНР

14:29, 05 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Подразделения 3 бригад ВСУ попали в окружение возле Желанного в ДНР
14:29, 05 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#дроны\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
69
0

Командование пытается помочь им атаками беспилотников.

Желанное. ДНР. Российские военные блокировали подразделения 3 бригад украинской армии на Покровском направлении. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству в силовых структурах, попавшие в «котел» части были переброшены в конце минувшей недели в Желанное с целью удержать село. Однако в итоге они попали в западню. Противник пытается спасти окруженцев с помощью дронов, но с ними успешно борются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Желанное находится в ДНР недалеко от освобожденных на минувшей неделе сел Прогресс, Евгеновка и Новоселовка Первая. В последний из перечисленных населенных пунктов наши военные вошли 4 августа. 

14:29, 05 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#дроны\n#спецоперация\n#СВО