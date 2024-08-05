Подразделения 3 бригад ВСУ попали в окружение возле Желанного в ДНР

Желанное. ДНР. Российские военные блокировали подразделения 3 бригад украинской армии на Покровском направлении. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству в силовых структурах, попавшие в «котел» части были переброшены в конце минувшей недели в Желанное с целью удержать село. Однако в итоге они попали в западню. Противник пытается спасти окруженцев с помощью дронов, но с ними успешно борются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Желанное находится в ДНР недалеко от освобожденных на минувшей неделе сел Прогресс, Евгеновка и Новоселовка Первая. В последний из перечисленных населенных пунктов наши военные вошли 4 августа.