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Сотрудники заповедника в Приморье выходили потерявшегося детеныша леопарда

11:16, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
Сотрудники заповедника в Приморье выходили потерявшегося детеныша леопарда
11:16, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Приморский край\n#природа\n#Красная книга\n#спасение\n#животные
Фото: leopard-land.ru
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Животное рассчитывают вернуть в дикую природу.

Алексеевка. Приморский край. Маленького дальневосточного леопарда поймали и вылечили сотрудники заповедника в Приморском крае. Малыш в возрасте примерно 4 месяцев отбился от матери и мог погибнуть, сообщает пресс-служба природоохранного учреждения.

Детеныш бродил по лесам у границ национального парка «Земля леопарда» и был сильно истощен. Его изловили и доставили в Центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка.

Оголодавший бродяга весил, как домашний кот – 4,5 кг. На теле леопарда нашли раны, в том числе зараженные паразитами. Их обработали. Также маленькому пациенту потребовались внутривенные вливания для борьбы с обезвоживанием. Опасных заболеваний у котенка не нашли.

Сейчас хищник практически выздоровел и быстро набирает вес. Из карантинного блока его скоро выпустят в просторный вольер. Далее специалисты надеются вернуть найденыша в дикую природу. Он не успел привыкнуть к людям и инстинктивно старается их избегать, что является адекватным поведением дикого зверя. Чтобы леопард выработал охотничьи навыки, в скором времени ему предложат на обед живых кроликов.

Отмечается, что это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте.

В пресс-службе заповедника добавили, что по данным последних исследований в России сейчас живет 121 дальневосточный леопард. Небольшое количество этих редких и охраняемых кошек сохранилось также в Китае. Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России, Красную книгу и Красный список МСОП (Международный союз охраны природы).

11:16, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
60
0
#Приморский край\n#природа\n#Красная книга\n#спасение\n#животные