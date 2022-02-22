С 1 марта за выброс бытовой техники и компьютеров придется платить штрафы

Москва. Бытовую технику, системные блоки, платы и жесткие диски компьютеров придется сдавать на утилизацию. С 1 марта 2022 года за выбрасывание таких вещей в мусорные контейнеры будут штрафовать, пишет Лента.ру со ссылкой на «Парламентскую газету».

Их необходимо будет сдавать на переработку в специальные пункты сбора, непосредственно мусорным операторам или в магазины.

Штраф за нарушение правил обращения с мусором для граждан он составляет от 1 тыс. рублей до 4 тыс. рублей, для компаний — 100-500 тыс. рублей.

Ранее в России запретили выбрасывать в обычные мульды ртутные лампы, телефоны, аккумуляторы, термометры, химические вещества, медицинские отходы, шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, траву, ряд других предметов. Отслужившую свой срок мебель полагается оставлять на площадке для крупногабаритных отходов. Всего в список предметов, которые требуют утилизации, с 2021 года включено было 182 позиции. Теперь этот перечень расширен 6 новыми группами товаров. Особые требования, в которых говорится об этом, разработали в Минприроды.