В АТОР назвали самые дешевые июньские направления для отдыха на море

Цены начинаются от 26 тыс рублей на двоих за 10 суток.



Москва. Стали известны самые бюджетные варианты пляжного отдыха на море в середине июня. Рейтинг обнародовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В частности, дешевле всего попасть на южные морские курорты можно при покупке туров в Крым, Сочи и Анапу. Например, минимальная стоимость путевки на двоих в Крым с авиаперелетом из Москвы составила 26 тыс. рублей. Отдых по такому варианту включает в себя 10 ночей с питанием и проживанием, вылет - с 10 по 16 июня. Подобный тур в Сочи или Анапу будет стоить самое меньшее 31,9 тыс. рублей.

Кстати, в конце мая аналогичные предложения начинались от 22,9 - 28,4 тыс. рублей.

Несколько дороже будет стоить путевка в Абхазию - 33,9 тысячи рублей на двоих. Цены на посещение кавказской республики подскочили из-за повышения спроса.

Из-за приостановки авиасообщения с Турцией из других зарубежных направлений самым дешевым вариантом отдыха стали Объединенные Арабские Эмираты. Тур на двоих с авиаперелетом и завтраками в двухзвездочном отеле обойдется в 82,4 тыс. рублей, сообщили в АТОР.

В организации уточнили, что цены на путевки меняются сейчас быстро, и желающим отдохнуть без лишних расходов желательно не медлить с заказами.