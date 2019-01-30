Сурки Московского зоопарка проспят День сурка

В народе верят, что по поведению животного можно судить о приходе весны.

Москва. Сурки из Московского зоопарка проспят свой «профессиональный праздник». Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе зоосада.

День сурка отмечают 2 февраля.

В Америке и Канаде есть примета: если в этот день животное высунет носик из норки, то весна в этом году будет ранней. Однако российские сурки с приметой не согласны. Дело в том, что грызуны разных видов спят по-разному. Поэтому «москвичи» Арти и Нагайна выйдут из спячки позже «американцев». Ожидается, что они проснутся в период с середины марта по апрель.