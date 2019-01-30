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Сурки Московского зоопарка проспят День сурка

19:00, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
212
0
#зоопарк\n#животные\n#Москва\n#День сурка\n#сон
Фото: salsa-rosa.livejournal.com
212
0

В народе верят, что по поведению животного можно судить о приходе весны.

Москва. Сурки из Московского зоопарка проспят свой «профессиональный праздник». Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе зоосада.

День сурка отмечают 2 февраля.

В Америке и Канаде есть примета: если в этот день животное высунет носик из норки, то весна в этом году будет ранней. Однако российские сурки с приметой не согласны. Дело в том, что грызуны разных видов спят по-разному. Поэтому «москвичи» Арти и Нагайна выйдут из спячки позже «американцев». Ожидается, что они проснутся в период с середины марта по апрель.

19:00, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
212
0
#зоопарк\n#животные\n#Москва\n#День сурка\n#сон

 

 

 


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