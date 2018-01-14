В России пельмени и блины предложат внести в список ЮНЕСКО

С таким заявлением выступили члены фракции ЛДПР.

Москва. Члены российской партии ЛДПР предложат внести пельмени и блины в список ЮНЕСКО. Об этом пишут РИА «Новости».

«В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века», — сказал депутат ЛДПР Александр Курдюмов.

Депутаты уже готовы представить свою идею в международное учреждение.

Отметим, ранее, президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.