  • $ 57.87 ↓
  • € 67.22 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На Байкале выясняют причины массовой гибели нерпы

      16:26, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:26, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      201
      0
      #Прокуратура\n#животные\n#природа\n#Иркутская область\n#Байкал
      Фото: pixabay.com
      201
      0

      По одной из версий, в воде озера присутствуют отравляющие вещества, по другой – тюленей погубила чума  

      Иркутск. Экспедицию вдоль побережья озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области организовали сотрудники природоохранной прокуратуры и ученые. Они намерены выяснить, чем была вызвана отмеченная здесь недавно массовая гибель нерпы, сообщает «Интерфакс»

      Как рассказал агентству прокурор Алексей Калинин, специалисты обследуют территорию, чтобы выявить всех погибших животных и собрать материал для установления причин и обстоятельств бедствия. Планируется, в частности, взять пробы воды и биологический материал. 

      Случаи массовой гибели тюленей отмечаются на Байкале с конца октября. Из них два были выявлены в Слюдянском районе Иркутской области и один - в Кабанском районе Бурятии. Всего обнаружено 132 туши байкальской нерпы, эндемичного вида, обитающего только в этом озере. В настоящее время в водах Байкала живут порядка 100 тысяч тюленей. 

      По словам прокурора, рассматриваются две основные версии гибели животных. Первая – отравление ядовитыми веществами, попавшими в воду. Вторая – массовое заболевание. В пользу последней версии говорит то, что в 1980-х годах здесь уже имела место массовая гибель нерпы из-за заражения вирусом чумы плотоядных. В то же время, по предварительным данным, животные погибли от остановки сердца.

      Первые лабораторные исследования вирус чумы плотоядных не выявили. Однако, как отметил Алексей Калинин, точная причина гибели тюленей станет известна только после генетического анализа, позволяющего выявить РНК опасных вирусов.

      16:26, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      201
      0
      #Прокуратура\n#животные\n#природа\n#Иркутская область\n#Байкал

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      18:40, 29 октября, 2017
      7462

      Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

      7319
      09:16, 30 октября, 2017

      В Удмуртии может открыться первый в России майнинговый центр

      6290
      14:02, 26 октября, 2017

      На остановке Ударная в Ижевске автомобилист избил водителя троллейбуса

      6210
      10:24, 24 октября, 2017

      В Ижевске скончался заслуженный тренер России и Удмуртии Виктор Кузнецов

      5529
      12:30, 25 октября, 2017

      В России изменили порядок индексации алиментов

      15:56, 27 октября, 2017
      1174

      В Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев из-за увольнения

      1088
      09:45, 24 октября, 2017

      Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

      888
      10:00, 26 октября, 2017

      Новые правила провоза багажа в самолете вступят в силу 5 ноября

      846
      09:27, 26 октября, 2017

      В зоопарке Владивостока маленькая львица подружилась со щенком

      817
      12:58, 25 октября, 2017

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      16:16, 29 октября, 2017
      947

      В Норвегии упал в море российский вертолет Ми-8 с учеными на борту

      928
      09:20, 27 октября, 2017

      В США пользователи соцсетей готовы заплатить залог, чтобы выпустить красивую преступницу

      876
      19:10, 26 октября, 2017

      Парламент признал Каталонию независимой республикой

      718
      18:39, 27 октября, 2017

      Власти Испании объявили о вводе прямого управления в Каталонии

      700
      19:02, 27 октября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: благоустройство Центральной площади и оценка пробок в Ижевске

      Удмуртия в минуту: счастливые случайности и туман в Ижевске

      30 октября, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      27 октября, 2017