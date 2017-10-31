На Байкале выясняют причины массовой гибели нерпы

По одной из версий, в воде озера присутствуют отравляющие вещества, по другой – тюленей погубила чума

Иркутск. Экспедицию вдоль побережья озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области организовали сотрудники природоохранной прокуратуры и ученые. Они намерены выяснить, чем была вызвана отмеченная здесь недавно массовая гибель нерпы, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал агентству прокурор Алексей Калинин, специалисты обследуют территорию, чтобы выявить всех погибших животных и собрать материал для установления причин и обстоятельств бедствия. Планируется, в частности, взять пробы воды и биологический материал.

Случаи массовой гибели тюленей отмечаются на Байкале с конца октября. Из них два были выявлены в Слюдянском районе Иркутской области и один - в Кабанском районе Бурятии. Всего обнаружено 132 туши байкальской нерпы, эндемичного вида, обитающего только в этом озере. В настоящее время в водах Байкала живут порядка 100 тысяч тюленей.

По словам прокурора, рассматриваются две основные версии гибели животных. Первая – отравление ядовитыми веществами, попавшими в воду. Вторая – массовое заболевание. В пользу последней версии говорит то, что в 1980-х годах здесь уже имела место массовая гибель нерпы из-за заражения вирусом чумы плотоядных. В то же время, по предварительным данным, животные погибли от остановки сердца.

Первые лабораторные исследования вирус чумы плотоядных не выявили. Однако, как отметил Алексей Калинин, точная причина гибели тюленей станет известна только после генетического анализа, позволяющего выявить РНК опасных вирусов.