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      Телеканал Life сообщил о прекращении вещания

      19:30, 19 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      19:30, 19 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      45
      0
      #телевидение\n#работа\n#сокращение\n#сокращение работников
      Фото: twitter.com
      45
      0

      В результате этого под сокращение попали 90 человек.

      Москва. Телеканал Life холдинга «Ньюс Медиа» сообщил о прекращении вещания. Как пишет РТД, руководство канала обратилось к телезрителям с просьбой обращаться к проектам канала на сайте и социальных сетях. 

      Ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае закрытия канала под сокращение попадет 90 человек. Однако издание Газета.ру сообщило о том, что сотрудники телеканала знали о закрытии, и часть команды перешла в независимые проекты и стриминговое вещание. Остальная часть работников находится в поиске работы. 

      19:30, 19 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      45
      0
      #телевидение\n#работа\n#сокращение\n#сокращение работников

       

       

       

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