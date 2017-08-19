Телеканал Life сообщил о прекращении вещания

В результате этого под сокращение попали 90 человек.

Москва. Телеканал Life холдинга «Ньюс Медиа» сообщил о прекращении вещания. Как пишет РТД, руководство канала обратилось к телезрителям с просьбой обращаться к проектам канала на сайте и социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае закрытия канала под сокращение попадет 90 человек. Однако издание Газета.ру сообщило о том, что сотрудники телеканала знали о закрытии, и часть команды перешла в независимые проекты и стриминговое вещание. Остальная часть работников находится в поиске работы.