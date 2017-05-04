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      Росавиация отозвала более 400 свидетельств пилотов

      16:55, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      16:55, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      33
      0
      #Россия\n#работа\n#права\n#пилоты\n#петиция
      Фото: twitter.com/gazetaru
      33
      0

      Те в свою очередь пожаловались на действия Росавиации в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

      Москва. Росавиация отозвала более 400 свидетельств пилотов и назвала свои действия правомерными. Российские пилоты и работники отрасли в свою очередь направили жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), сообщает «Коммерсантъ».

      Они потребовали «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров» и обязать ведомство вернуть отозванные летные свидетельства. Работники авиаотрасли опасаются, что еще тысяча свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.

      Представители Росавиации указывают на правомерность своих действий и отмечают, что это связано с предоставлением ложных сведений при получении документов. По мнению ведомства, в выданных документах сфальсифицированы сведения о налете, подделаны медицинские справки.

      16:55, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      33
      0
      #Россия\n#работа\n#права\n#пилоты\n#петиция
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