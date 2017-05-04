Те в свою очередь пожаловались на действия Росавиации в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

Москва. Росавиация отозвала более 400 свидетельств пилотов и назвала свои действия правомерными. Российские пилоты и работники отрасли в свою очередь направили жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), сообщает «Коммерсантъ».

Они потребовали «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров» и обязать ведомство вернуть отозванные летные свидетельства. Работники авиаотрасли опасаются, что еще тысяча свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.

Представители Росавиации указывают на правомерность своих действий и отмечают, что это связано с предоставлением ложных сведений при получении документов. По мнению ведомства, в выданных документах сфальсифицированы сведения о налете, подделаны медицинские справки.