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Путин потребовал оставить должникам минимальный доход

11:32, 26 марта, 2021
Евгений Кандаков
Путин потребовал оставить должникам минимальный доход
11:32, 26 марта, 2021
Евгений Кандаков
159
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#Владимир Путин\n#Госдума\n#законы\n#банки\n#финансы и деньги\n#кредиты\n#судебные приставы\n#долги
Фото: kremlin.ru
159
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Такое поручение глава государства дал лидерам думских фракций.

Москва. Списывать минимальный доход у должников могут запретить в ближайшее время. Соответствующую рекомендацию дал депутатам Госдумы и правительству президент России Владимир Путин, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В частности, глава государства призвал подготовить и принять в весеннюю парламентскую сессию 2021 года законы, защищающие от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам встречи с главами думских фракций.

Издание напоминает, что суммарная задолженность россиян перед банками в 2020 году выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.

11:32, 26 марта, 2021
Евгений Кандаков
159
0
#Владимир Путин\n#Госдума\n#законы\n#банки\n#финансы и деньги\n#кредиты\n#судебные приставы\n#долги