Путин потребовал оставить должникам минимальный доход

Такое поручение глава государства дал лидерам думских фракций.



Москва. Списывать минимальный доход у должников могут запретить в ближайшее время. Соответствующую рекомендацию дал депутатам Госдумы и правительству президент России Владимир Путин, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В частности, глава государства призвал подготовить и принять в весеннюю парламентскую сессию 2021 года законы, защищающие от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам встречи с главами думских фракций.

Издание напоминает, что суммарная задолженность россиян перед банками в 2020 году выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.