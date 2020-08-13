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Коронавирус вогнал российскую казну в «чистые долги»

10:12, 13 августа, 2020
Евгений Кандаков
Коронавирус вогнал российскую казну в «чистые долги»
10:12, 13 августа, 2020
Евгений Кандаков
194
0
#бюджет\n#Минфин\n#доходы\n#статистика\n#долги\n#Центробанк\n#финансы и деньги\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
194
0

Однако угрозы для финансовой стабильности государства в этом нет, считают эксперты РБК.

Москва. Задолженность федерального правительства превысила его ликвидные резервы. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Минфина и Банка России.

Агентство отмечает, что положительная разница между активами и долгами государства наблюдалась с лета 2019 года. Данная ситуация является уникальной для развивающихся рынков. Однако под влиянием пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также роста бюджетных расходов на поддержку семей и бизнеса, казна вновь стала «чистым должником».

Этот термин на языке финансистов означает, что сумма внутренних и внешних задолженностей и обязательств государства превысила стоимость его ликвидных активов, которые можно использовать для выплат кредиторам.

Угрозы для бюджетной стабильности в происходящем агентство не усматривает. В то же время изменение в финансовом положении правительства отражает объективные трудности, возникшие перед российской экономикой в 2020 году.

По данным РБК, на 1 апреля текущего года рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти, размещенные в ЦБ и коммерческих банках, составляли рекордные 17 трлн руб. В первую очередь это были валютные резервы Минфина, подлежащие передаче в ФНБ. Внутренний и внешний госдолг с переводом иностранной валюты в российскую по действовавшему тогда курсу, а также госгарантии составляли 14,5 трлн руб. Это значит, что финансовые активы государства превышали его задолженность почти на 2,5 трлн руб.

Однако к 1 июня госдолг и активы оказались практически равны: оба показателя составляли примерно 14,3-14,4 трлн руб. На 1 июля госдолг превысил сумму резервов на 1,55 трлн руб. Это последние данные, имеющиеся в доступе.

При этом средства расходовались прежде всего на социальные статьи. Внешний долг с апреля по июнь имел тенденцию к сокращению, отмечает агентство.

10:12, 13 августа, 2020
Евгений Кандаков
194
0
#бюджет\n#Минфин\n#доходы\n#статистика\n#долги\n#Центробанк\n#финансы и деньги\n#коронавирус

 

 

 


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