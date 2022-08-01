Неадекватный посетитель затопил два этажа храма Христа Спасителя в Москве

Москва. Храм Христа Спасителя в Москве пострадал от действий вандала. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-каналу Baza.

Сообщается, что в ночь на 29 июля 40-летний мужчина разбил окно и проник в цокольный этаж храма. Там он размотал пожарные рукава в подворье и открыл воду.

Затоплены оказались администрация фонда, подворье и малая библиотека храма, располагающиеся на двух этажах здания.

Охрана здания задержала ночного гостя на выходе. Причины своего поступка тот объяснил тем, что его «кто-то послал». Полиция составила протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».