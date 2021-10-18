Циклон на Сахалине привел к жертвам и отключениям от электричества

Без света остались десятки населенных пунктов.



Александровск-Сахалинский. Сахалинская область. Ураганный ветер и мокрый снег принес на остров Сахалин мощный циклон. От ударов стихии погибли 2 жителя, нанесен ущерб энергетике, пишет «Российская газета».

Как уже сообщалось, стихия разбушевалась 17 октября. В Александровске-Сахалинском ветер срывал крыши с домов. В результате обрушения кровли погибли 2 местных жителя, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, повреждены линии электропередачи. К утру 18 октября без света оставались 18 сел в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Смирныховском и Углегорском районах. Ранее сотрудники «Сахалинэнерго» восстановили подачу электричества в поселки Шахтерск и Тымовское, а также села Ветряки, Ельники, Кошевое, Зональное, Кировское, Тельновское и Лесогорское.

Для обеспечения нормального функционирования социальных объектов временно используются дизельные электрогенераторы.