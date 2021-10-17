Жертвами мощного циклона на Сахалине стали два человека

Жители Александровск-Сахалинского погибли под обломками снесенной ветром кровли.

Александровск-Сахалинский. Сахалин. Жертвами ураганного ветра на Сахалине стали 2 человека. Жители Александровск-Сахалинского погибли в результате обрушения кровли. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

17 октября север островного региона попал под действие мощного циклона. В числе наиболее пострадавших оказался Александровск-Сахалинский район. Здесь порывами ветра обрушило 10 столбов линий электропередач, 12 деревьев, повредило 9 крыш на жилых домах и социальных объектах. Район остался без центрального энергоснабжения.

Сейчас подачу электричества в райцентре обеспечивают резервные дизель-генераторы. Они питают больницу, школу-интернат, дом престарелых, а также котельную. Утром 18 октября в муниципалитет направится энергопоезд, который даст дополнительные мощности.

В Александровск-Сахалинском районе имеется единственная линия электропередач, она проходит по труднодоступной местности. На поиски разрыва решено направить вертолет МЧС и беспилотник. Восстановительные работы осложняются продолжающейся непогодой.

По данным главного управления МЧС России по Сахалинской области, воздействие циклона на островной регион должно прекратиться к вечеру 18 октября. До этого времени возможны порывы ветра до 20-30 м/с, по побережью – до 35 м/с, осадки, налипание мокрого снега.