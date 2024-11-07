Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Северному - 95 Лонгрид Лить молоко — тоже искусство Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид

Кубу второй раз обесточил ураган

15:17, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Кубу второй раз обесточил ураган
15:17, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#Куба\n#погода\n#ветер\n#электроснабжение\n#ураган
Источник фото: pxhere.com
18
0

Со времени предыдущего блэкаута не прошло и двух недель.

Гавана. Куба. Второе за последние несколько недель тотальное отключение электроэнергии произошло на Кубе. Причиной блэкаута стал ураган «Рафаэль», усилившийся до 3-й из 5-и возможных категории, передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Штормовая погода продержалась на острове всего 2 часа, но за это время ветер успел вывести из строя национальную систему электроснабжения. Более 70 тыс. человек были эвакуированы в провинциях Артемиса и Пинар-дель-Рио. В Гаване пришлось закрыть предприятия и остановить движение транспорта.

Телеканал напоминает, что всего две недели назад Кубу оставил без света ураган «Оскар». Погибли 6 жителей. Перебои с электроснабжением с тех пор не прекращаются, говорят кубинцы.

Власти страны пообещали направить на борьбу с последствиями урагана военных.

15:17, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#Куба\n#погода\n#ветер\n#электроснабжение\n#ураган