Кубу второй раз обесточил ураган

Гавана. Куба. Второе за последние несколько недель тотальное отключение электроэнергии произошло на Кубе. Причиной блэкаута стал ураган «Рафаэль», усилившийся до 3-й из 5-и возможных категории, передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Штормовая погода продержалась на острове всего 2 часа, но за это время ветер успел вывести из строя национальную систему электроснабжения. Более 70 тыс. человек были эвакуированы в провинциях Артемиса и Пинар-дель-Рио. В Гаване пришлось закрыть предприятия и остановить движение транспорта.

Телеканал напоминает, что всего две недели назад Кубу оставил без света ураган «Оскар». Погибли 6 жителей. Перебои с электроснабжением с тех пор не прекращаются, говорят кубинцы.

Власти страны пообещали направить на борьбу с последствиями урагана военных.