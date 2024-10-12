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Ущерб от урагана «Милтон» в США оценили в 50 млрд долларов

10:30, 12 октября, 2024
Ущерб от урагана «Милтон» в США оценили в 50 млрд долларов
10:30, 12 октября, 2024
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#Флорида\n#США\n#ураган
Фото: ИА «Сусанин»
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Ураган обрушился на Флориду в ночь на 10 октября, порывы ветра достигали 193 км/ч.

Флорида. США. Ущерб от пройденного по западному побережью Флориды урагана «Милтон» оценивается примерно в 50 млрд долларов, рассказал президент США Джо Байден, пишет «Интерфакс»

На месте ведутся разборы завалов, восстанавливается электроснабжение. 

«Я хочу, чтобы все в пострадавших районах знали: мы собираемся сделать все возможное, чтобы помочь вам восстановить порядок и вернуться в свои дома», — отметил глава Белого дома.

«Милтон» обрушился на Флориду в ночь на 10 октября. Порывы ветра достигали 193 км/ч, без электричества остались более 3 млн жителей штата. Как пишет Коммерсантъ, жертвами стихии стали не менее 16 человек. 

10:30, 12 октября, 2024
12
0
#Флорида\n#США\n#ураган