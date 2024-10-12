Ущерб от урагана «Милтон» в США оценили в 50 млрд долларов

Флорида. США. Ущерб от пройденного по западному побережью Флориды урагана «Милтон» оценивается примерно в 50 млрд долларов, рассказал президент США Джо Байден, пишет «Интерфакс».

На месте ведутся разборы завалов, восстанавливается электроснабжение.

«Я хочу, чтобы все в пострадавших районах знали: мы собираемся сделать все возможное, чтобы помочь вам восстановить порядок и вернуться в свои дома», — отметил глава Белого дома.

«Милтон» обрушился на Флориду в ночь на 10 октября. Порывы ветра достигали 193 км/ч, без электричества остались более 3 млн жителей штата. Как пишет Коммерсантъ, жертвами стихии стали не менее 16 человек.