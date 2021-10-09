В Орске арестовали обвиняемого по делу о массовом отравлении алкоголем

Число жертв выросло до 26 человек.

Орск. Оренбургская область. В Орске подозреваемому по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем предъявили обвинения. Об этом пишет «Интерфакс».

По подозрению в изготовлении поддельного алкоголя следователи задержали 29-летнего жителя Орска. На допросе он признал свою вину. Ему предъявили обвинения: по части 3 статьи 238 («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц»), по части 6 статьи 171.1 («Производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»), по части 1 статьи 171.3 УК России («Незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере»).

Судьба остальных подозреваемых пока не определена.

Напомним, что о массовом отравлении «палёным» алкоголем стало известно в ночь с 6 на 7 октября. Число жертв стремительно увеличивается: по данным на утро субботы, 9 октября, погибшими числился 21 человек. По последним данным их уже 26 человек, ещё 28 отравившихся остаются в больницах.

После случившегося в Орске обнаружили склад, где хранился контрафактный алкоголь. Всего было изъято более 1 тыс. бутылок со спиртными напитками. По результатам экспертиз в них нашли следы метанола — опасного для организма даже в малых количествах яда. То же вещество нашли и в организме погибших.