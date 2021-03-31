Война с ангелами: вандал из Санкт-Петербурга разрушал фигуры на надгробиях

Слишком прочные скульптуры мужчина разрисовывал непристойными надписями.



Санкт-Петербург. Серийного вандала задержала полиция в Санкт-Петербурге. Пожилой мужчина наносил повреждения надгробиям на одном из старинных кладбищ в юго-западной части Северной столицы.

Особенно сильную неприязнь вандал испытывал к фигурам ангелов. В течение нескольких лет он разбивал крылатые фигуры, сделанные из непрочных материалов. Тех же ангелов, которых ему было не под силу повредить, мужчина разрисовывал краской и непристойными надписями.

В полицию поступило несколько заявлений от родственников людей, чьи могилы пострадали от действий хулигана. В частности, 56-летней женщине неоднократно приходилось реставрировать фигуру ангела стоимостью в 1 млн рублей, установленную на могиле ее покойного сына. По жалобам потерпевших было возбуждено несколько уголовных дел по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») и статье 214 УК РФ («Вандализм»).

Подозреваемого задержали 29 марта. Это 60-летний мужчина, проживающий в непосредственной близости от кладбища. В квартире у него нашли балаклаву, банку с краской и одежду, в которой он, предположительно, ходил на погост. Мотивы своих поступков подозреваемый объяснить не смог.