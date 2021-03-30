На Ставрополье задержали и.о. зампреда правительства региона

Романа Петрашова подозревают в незаконном получении 130 млн рублей.





Ставрополь. Ставропольский край. И.о. заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова взяли под стражу по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2013-2015 годах чиновник незаконно получил не менее 130 млн рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Деньги ему передавали лично в руки, через посредников, а также перечислением на счета подконтрольных организаций.

Причастность Петрашова к получению этих средств была установлена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета, сотрудников ФСБ и МВД. На рабочем месте и по месту проживания и.о. вице-премьера региона проводятся обыски. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Добавим, 12 марта был задержан другой вице-премьер правительства Ставрополья Александр Золотарев. Его подозревают в коррупции, пишет «Интерфакс».