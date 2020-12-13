Семейное «дело»: в Ижевске за кражу инструмента со стройки осудили отца и сына

«Добычей» злоумышленников стали детали установки для бестраншейного прокладывания труб.



Ижевск. Удмуртия. Приговор за хищение со стройплощадки дорогостоящего оборудования вынес суд в Ижевске. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Удмуртии, пропавшее имущество нашли в частном хозяйстве.

Кража произошла в конце июня 2019 года. Со стройплощадки возле остановки общественного транспорта «Улица Бабушкина» исчезли комплектующие от установки для бестраншейного прокладывания труб общей стоимостью 2,5 млн рублей. Полиция обнаружила их в одном из частных хозяйств в расположенном неподалеку районе «Восточный поселок».

Как было установлено следствием и судом, идея обокрасть стройку пришла в голову двум родственникам – отцу и сыну – во время совместного злоупотребления спиртными напитками. В ночное время злоумышленники забрались на территорию объекта и с помощью гаечного ключа разобрали установку. На садовой тачке родственники перевезли к себе во двор дизельный двигатель, насос и топливный бак объемом 50 литров. В дальнейшем они пытались использовать эти изделия для подключения электричества в доме. В настоящее время основная часть похищенного имущества возвращена владельцу.

Суд признал обоих мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Отца приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сына – к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года.