По предварительной версии, туристы отравились угарным газом.

Ая. Алтайский край. Два уголовных дела возбудили после смерти семьи из четырех человек на Алтае. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следственного комитета.



Семья из Барнаула приехала в село Ая на отдых в туристическую базу «Глобус» 26 июля. По версии следствия, 51-летний мужчина, его 43-летняя жена и их дети, которым было 16 и 10 лет, отравились угарным газом в номере гостиницы.



Как пишет канал 360 со ссылкой на Телеграм-канал Life Shot, когда семья заселилась в номер, на турбазе отключили электричество. В подсобном помещении, над которым жила семья, поставили дизель-генераторы. Их выхлопы и могли стать причиной отравления. Приказ о включении генератора отдал хозяин «Глобуса».



Правоохранительные органы задержали директора туристической базы, сначала было возбуждено только одно дело по части 2 статьи 105 УК «Убийство двух и более лиц», позже следователи возбудили еще одно дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»).



Расследование продолжается.



