Авиаторы МЧС нашли пропавшего в Иркутской области водителя грузовика с ребенком

Другой потерявшийся водитель ушел за помощью.



Киренск. Иркутская область. Спасатели при помощи вертолета обнаружили пропавшего на севере Иркутской области водителя грузовика. Мужчина отправился в дорогу с 8-летним сыном, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пропавших водителей было двое, они управляли двумя большегрузами. Выехавшие из Красноярска дальнобойщики попытались сократить путь до Ленска через автозимник «Вилюй» и застряли. Их родственники обратились в МЧС за помощью 22 апреля, когда водители перестали выходить на связь.

Спасатели заметили грузовики с борта вертолета на пикете «Гужман» в Катангском районе, в 40 километрах от населенного пункта Бур. Выяснилось, что один из водителей ушел искать попутные машины, способные помочь с буксировкой. Другой со своим сыном остался в фуре. Спасатели доставили их в Киренск.