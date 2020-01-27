Социальные службы нашли маму детей, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево

Она не поддерживала отношений с бывшим супругом.



Хабаровск. Хабаровский край. Маму двух мальчиков, брошенных отцом в московском аэропорту, нашли. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

По словам Трегубенко, после развода женщина не поддерживала отношения с бывшим мужем и даже с собственными детьми. Тем не менее, омбудсмен не исключила возможность возвращения малышей к матери.

Напомним, 26 января сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево обратили внимание на двух мальчиков в возрасте шести и девяти лет. В рюкзаке одного из них нашли их свидетельства о рождении и записку, в которой отец просил временно определить детей в приют. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и обещал впоследствии забрать сыновей к себе.