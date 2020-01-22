За нападение аниматора на ребенка из России греческий отельер заплатит 500 тыс евро

Сотрудник нанес больше 20 ножевых ранений малышу, уличившему его в воровстве.



Москва. Сеть греческих отелей возместит материальный и моральный ущерб родителям ребенка из России, на которого напал аниматор. Компенсация составит около 500 тыс. евро, пишут «Известия».

Кроме того, 150 тысяч рублей взыщут с туроператора, организовавшего поездку. Решение об этом принял Мосгорсуд.

Напомним, в мае 2013 года в одном из греческих отелей на острове Крит аниматор нанес более 20 ножевых ранений 11-летнему ребенку из России, поймавшему сотрудника на воровстве. Мальчика лечили в Германии, он выжил, но остался инвалидом.

Нападавшим оказался гражданин Нидерландов, работавший в отеле аниматором. На родине его признали психически больным, но на Крите, принимая его на работу, администрация отеля не потребовала справки. После инцидента аниматора отправили на принудительное лечение.