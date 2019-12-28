Пенсионерки наладили нелегальное производство на спиртзаводе в Челябинской области

Женщин будут судить за выпуск фальсифицированной водки.

Верхнеуральск. Челябинская область. Три пенсионерки возобновили производство алкоголя на законсервированном спиртзаводе в Верхнеуральске Челябинской области. Менее чем за полгода они незаконно выпустили 40 тыс. бутылок водки, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, завод работал официально с 2001 по 2016 годы, затем временно прекратил работу. Однако все производственные мощности остались исправными, демонтаж не проводился. Этим воспользовались три женщины в возрасте 59 и 64 лет. Они тайно проникли на территорию предприятия и наладили там выпуск алкоголя. Для этого пенсионерки наняли рабочих из числа местных жителей, которые не были в курсе незаконного характера деятельности своих «работодательниц».

С ноября 2017 по март 2018 года подельницы выпустили больше 40 тыс. бутылок фальшивой водки стоимостью более 7,1 млн рублей. Ущерб правообладателю составил около 540 тыс.

На этом пенсионерки останавливаться не думали – они были готовы произвести еще 90 тыс. бутылок фальсификата более чем на 18,5 млн рублей. Однако в марте 2018 года их деятельность пресекла полиция.

«Предприимчивым» бабушкам придется ответить за незаконный бизнес. Уголовное дело направлено в суд.