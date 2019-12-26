Глава района Воронежской области попал в больницу после взрыва автомобиля

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Рамонь. Воронежская область. Руководитель Рамонского района Воронежской области Николай Фролов пострадал при взрыве автомобиля. Машина взлетела на воздух утром в четверг, 26 декабря, когда чиновник вышел из собственного дома, сообщает ИА REGNUM.

По данным агентства, которое ссылается на «Вести-Воронеж», в автомобиль было заложено взрывное устройство.

Сотрудники регионального управления Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «е» («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Николая Фролова доставили в больницу. Как сообщает RT со ссылкой на ТАСС, состояние здоровья пострадавшего врачами оценивается как стабильное. Об этом рассказал замгубернатора Воронежской области Виталий Шабалатов.