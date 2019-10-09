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В России разоблачили «благотворительную» организацию, спонсирующую сирийских террористов

11:39, 09 октября, 2019
Дарья Снидкова
В России разоблачили «благотворительную» организацию, спонсирующую сирийских террористов
11:39, 09 октября, 2019
Дарья Снидкова
129
0
#ФСБ\n#терроризм\n#террористы
Фото: Стоп-кадр из видео ФСБ
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Они перевели боевикам более 6 млн рублей.

Москва. В России разоблачили сторонников террористической организации «Исламское государство», которые под видом благотворительной деятельности перечислили сирийским боевикам более 6 млн рублей. Об этом пишет RT.

Организация действовала в 9 регионах страны: в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, Ингушетии, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях и Тюменской области.

Для финансирования террористов «спонсоры» из России использовали Telegram и интернет.

В ФСБ сообщили, что в организацию были вовлечены более 100 «сторонников идеи установления «всемирного халифата».

При обысках силовики обнаружили и изъяли запрещенную литературу, телефоны с инструкциями, 60 банковских карт, 6 тыс. долларов наличными и «отчетные документы» о передаче денег за рубеж.

11:39, 09 октября, 2019
Дарья Снидкова
129
0
#ФСБ\n#терроризм\n#террористы

 

 

 


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