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Пожар произошел в цехе по обработке шерсти во Владикавказе

11:20, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Пожар произошел в цехе по обработке шерсти во Владикавказе
11:20, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
65
0
#МЧС\n#пожар\n#взрыв газа\n#Северная Осетия\n#Владикавказ
Фото: nykhas.ru
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0

Количество пострадавших уточняется.

Владикавказ. Взрыв и пожар произошли в цехе по обработке шерсти на улице Доватора во Владикавказе. Об этом со ссылкой на портал «Ныхас» сообщает «Росбалт».

По данным осетинского информационного портала, пострадали три человека, по информации РИА Новости – 10 человек. Предположительно, на предприятии рванул газ.

«По имеющейся информации, в здании произошел взрыв газа. Есть 3 пострадавших. Живы. В настоящее время происходит тушение пожара. Задействовано 20 человек, 5 единиц техники», — ссылается на пресс-службу ГУ МЧС по Северной Осетии портал «Ныхас».

На сайте ведомства сообщается, что сигнал о пожаре поступил на пульт оперативного дежурного в 08:00 по местному времени. Информация о происшествии уточняется.

11:20, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
65
0
#МЧС\n#пожар\n#взрыв газа\n#Северная Осетия\n#Владикавказ

 

 

 


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