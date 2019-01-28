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Возможного похитителя картины Куинжи из Третьяковской галереи задержали в Подмосковье

09:29, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
09:29, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
117
0
#МВД\n#искусство\n#Москва\n#похищение\n#картина.\n#задержание
Фото: Википедия
117
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Подозреваемый находился под подпиской о невыезде как фигурант другого уголовного дела.

Москва. Сотрудники МВД и ФСБ России по «горячим следам» задержали подозреваемого в хищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Напомним, 27 января на глазах ни о чем не подозревающих посетителей, к картине подошел мужчина, одетый как работник музея. Он спокойно снял картину со стены, отошел за колонну, снял раму и ушел вместе с произведением.

Правоохранители настигли предполагаемого вора в поселке Заречье Московской области. 31-летний мужчина спрятал картину на стройке в Одинцовском районе, где ее и нашли полицейские.

Отмечается, что подозреваемого ранее задерживали по делу о хранении наркотиков. Он находился под подпиской о невыезде.

Сейчас правоохранителям предстоит установить возможных соучастников. Расследование уголовного дела о хищении предметов, имеющих особую ценность, продолжается.

Также напомним, для «Третьяковки» это не первое «покушение на искусство». В мае 2018 году посетитель в трех местах порвал картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 год».

 

 

09:29, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
117
0
#МВД\n#искусство\n#Москва\n#похищение\n#картина.\n#задержание

 

 

 


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