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Новые пианино детям Удмуртии, похищение полотна Куинджи в Третьяковке и отказ от туалетной бумаги в Германии: что произошло минувшей ночью

08:00, 28 января, 2019
Дмитрий Стрелков
08:00, 28 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#культура\n#Ижевск\n#музыка\n#Германия\n#Удмуртия\n#живопись\n#блокада\n#Ленинград\n#школы\n#туалет
Фото: wikimedia.org
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Последняя рабочая неделя января началась в Удмуртии. Утро понедельника, 28 января, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

 

Герои среди нас

В Ижевске 36 жителей получили памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Как сообщает пресс-служба муниципалитета, вручение произошло в воскресенье, 27 января.

В этот день в 2019 году исполнилось 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня. В Ижевске сегодня проживает 36 горожан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В памятную для всей страны дату жители блокадного Ленинграда получили памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Напомним, блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В сентябре 1941 года в окружённом городе оказалось 2 млн 887 тыс. жителей. После прорыва блокады осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась до сентября 1944 года.

 

Музыка детям

До 30 января 2019 года 31 музыкальная школа Удмуртии получит в собственность новое пианино. Как сообщает пресс-служба Минкультуры республики, стоимость каждого инструмента составляет 349 тыс. рублей.

Такой подарок Удмуртии сделали Минкультуры Российской Федерации и Минпромторг России. Общая сумма подарка - 10 млн. 819 тыс. рублей. Новые инструменты появятся в 11 музыкальных школах Ижевска, а также в Сарапуле, Воткинске, Глазове, Камбарке, Можге, Алнашах, Балезино, Игре, Кизнере, Малой Пурге, Пычасе, Сюмсях, Уве, Подгорном и в посёлке Новом.

 

Любовь к искусству

Из зала Третьяковской галереи в Москве украли картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Об этом сообщили «Ведомости»

Картину украли на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Мужчина, забравший картину, «одет был просто, рубашка ботанская и штанишки, как работник музея», рассказал автор Telegram-канала «Музейный сноб», который в момент похищения находился в Третьяковке. По его словам, похититель спокойно подошёл к картине и снял её со стены, затем отошёл за колонну, вынул полотно их рамы и унёс его.

Отмечается, что обычно картина «Ай-Петри. Крым» хранится в Русском музее Санкт-Петербурга, в Москву ее привезли для выставки работ Куинджи, которая проходит в Третьяковской галерее с 6 октября прошлого года до 17 февраля. Полотно было застраховано на 12 млн руб., сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Для Третьяковской галереи кража картины Куинджи – второй крупный инцидент за последний год: в мае 2018 года посетитель музея повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.». Мужчина разбил металлическим столбиком ограждения стекло картины и нанёс несколько ударов по полотну, порвав его в трёх местах.

 

Гигиена в Германии

В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги. Как передаёт «Газета.ru», по оценкам института исследования рынка, среднестатистическая немецкая семья использует за год 93 рулона туалетной бумаги.

Колумнист издания Süddeutsche Zeitung Лара Тиде призывает задуматься об альтернативных способах личной гигиены, напоминая, что более половины туалетной бумаги производится не из макулатуры, а из специально вырубленных деревьев, так как «вторичная» бумага не такая мягкая.

Тиде выразила надежду, что в скором времени будет вовсе введён запрет на производство туалетной бумаги. В качестве альтернативы журналистка предлагает европейцам использовать биде.

08:00, 28 января, 2019
Дмитрий Стрелков
195
0
#культура\n#Ижевск\n#музыка\n#Германия\n#Удмуртия\n#живопись\n#блокада\n#Ленинград\n#школы\n#туалет

 

 

 


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