Ребенок позвонил на «горячую линию».

Барнаул. Алтайский край. Пятилетний мальчик из Барнаула пожаловался следователям на пьяных родителей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Альайскому краю, ребенок позвонил на «горячую линию».

«Мальчик <...> пояснил, что проживающие совместно с ним взрослые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спят, а он находится без присмотра», - говорится в сообщении.

Оператор передал информацию в полицию, которые провели проверку. В действиях родителей малыша усмотрели признаки нарушения закона.

Сообщается, что инцидент произошёл ещё в мае 2018 года, но известно о нём стало после подведения итогов действия телефонной линии «Ребенок в опасности».