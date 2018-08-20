У задержанного менеджера ракетно-космического комплекса «Энергии» нашли меченые деньги

В понедельник, 20 августа суд изберет обвиняемому меру пресечения.

Москва. Суд изберет меру пресечения задержанным VIP-менеджерам из ракетно-космического комплекса «Энергия» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как пишет «Российская газета», это произойдет в понедельник, 20 августа.

Напомним, что в пятницу, 17 августа, задержали главу корпорации Алексея Белобородова и двух его подчиненных. Им всем предъявлено обвинения в покушении на мошенничество.

Перед задержанием квартиру главы обыскали, где обнаружили меченные деньги на сумму более 400 тыс. рублей, которые возможно были получены были взятками.

Обыски прошли также в служебном кабинете Белобородова в РКК «Энергия» в Королеве.

В Роскосмосе сообщили, что все три фигуранта уже дали признательные показания. Расследование продолжается.